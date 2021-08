Anderlecht: Zirkzee, le nouveau Nmecha

Malgré un début de match désastreux et un but encaissé après 42 secondes, Anderlecht a enregistré son deuxième succès de la saison en championnat au Cercle (1-2). En grande partie grâce au doublé de Joshua Zirkzee.

Genoux à terre et les deux index pointés vers le ciel. On risque encore souvent de revoir cette célébration lors des matchs du Sporting d’Anderlecht cette saison. Joshua Zirkzee ne s’en est pas privé dimanche sur la pelouse du Cercle de Bruges. Une semaine après avoir vu son premier but « belge » refusé par l’assistance vidéo pour un hors-jeu de Raman contre Seraing, le jeune attaquant néerlandais n’a cette fois-ci pas été déjugé par le VAR. Et plutôt deux fois qu’une puisque l’élément prêté par le Bayern Munich ne s’est pas contenté d’ouvrir son compteur buts en Belgique. Il s’est offert un doublé pour lancer Anderlecht vers son deuxième succès de la saison en championnat. Le quatrième de rang en comptant les deux victoires contre Laçi en Conference League. Une prouesse qui n’était arrivée qu’une seule fois depuis que Vincent Kompany est seul aux commandes du Sporting. C’était lors des quatre dernières rencontres de la phase classique du championnat la saison dernière.