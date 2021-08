Inondations, transition: l’urgence de la formation

Cela fait des années que le constat de l’inadéquation entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi est posé.

Les messages se multiplient ces derniers jours et vont tous dans le même sens : il faut absolument réfléchir aux moyens de rencontrer les pénuries de main-d’œuvre qui vont se renforcer, dans nombre de secteurs, dans les mois et années à venir. Qu’ils soient dopés par la reprise post-covid, par les immenses besoins nés de la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique ou d’en effacer au plus vite les conséquences catastrophiques comme les inondations de la mi-juillet, ces emplois se profilent par milliers devant nous.