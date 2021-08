Au contraire de Nainggolan, la génération dorée ne reviendra pas s’échouer sur nos plages

Le trait commun entre Radja Nainggolan et son meilleur ennemi Roberto Martinez se nomme Jesse De Preter, ancien avocat reconverti dans le management sportif et qui traite généralement l’aspect juridique des dossiers concernant les deux hommes. Ce fut le cas dans la prolongation du sélectionneur actée l’an dernier et encore ici, au cœur des négociations qui ont abouti sur le rapatriement du bad boy anversois dans le stade de la Métropole où il était susceptible de maintenir pour au moins de moitié, le train de vie de son contrat à l’Inter.

Mais la comparaison s’arrête là. On s’en doute, Martinez aura beau devoir se coltiner le portrait tatoué du Ninja anversois chaque semaine sur les écrans officiels de la D1 belge, il n’en reviendra jamais à de meilleurs sentiments à l’adresse d’un élément banni à vie du Centre national de Tubize.