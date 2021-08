D1A: le FC Bruges déroule et s’impose largement à Zulte Waregem (0-4)

Réduit à dix suite à l’exclusion en fin de match d’Eduard Sobol (90e+3), le Club Bruges s’est imposé 0-4 à Zulte Waregem dimanche lors du dernier match de la 4e journée du championnat de Belgique. Noa Lang (42e), Ruud Vormer (65e), Hans Vanaken (69e) et Charles De Ketelaere (75e) ont propulsé les Blauw & Zwart à la 3e place du classement avec 8 points comme Eupen (4e). Ils comptent une unité de moins que les leaders (Union et Ostende) et un de plus que Genk (5e) mais aussi Anderlecht (6e) et le Standard (7e), vainqueurs plus tôt dans la journée en déplacement 1-2 au Cercle et 0-1 au Beerschot. Waregem est 14e (4 points).