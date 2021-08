Thierry Neuville, vainqueur du Rallye d’Ypres: «Celle-ci, elle est pour Martijn»

Des milliers de spectateurs voués à sa cause, une course limpide d’un bout à l’autre, des donuts, une douche de champagne, la Brabançonne et les félicitations de Jacky Ickx au terme du combat. La 14e victoire de Thierry Neuville en WRC s’est façonnée dans la maîtrise de son pilotage et colorée au rythme d’émotions très fortes. On en redemande.