Afghanistan: les diplomates évacuent, l’armée américaine prend en charge l’aéroport de Kaboul

Le drapeau américain a été retiré lundi de l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul dont « presque tout » le personnel se trouve à l’aéroport dans l’attente d’être évacué, a annoncé le département d’Etat. Les militaires américains vont prendre en charge le contrôle aérien à l’aéroport, précise-t-il.

« Nous mettons en œuvre en ce moment une série de mesures pour sécuriser l’aéroport international Hamid Karzai pour permettre le départ en toute sécurité du personnel américain et allié en Afghanistan à bord de vols civils et militaires », ont indiqué le département d’Etat et le Pentagone dans un communiqué commun.

L’ambassadeur américain en Afghanistan, Ross Wilson, se trouve lui aussi à l’aéroport, a précisé un porte-parole du département d’Etat.