Thierry Henry ne veut pas se réjouir trop vite de l’arrivée de Messi au PSG: «L’équilibre est important»

Le Paris Saint-Germain a signé un mercato de feu en signant Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. De quoi renforcer pas mal de secteurs mais cela sera-t-il suffisant pour atteindre l’objectif ultime du projet parisien : la Ligue des champions ? Dans l’émission Dimanche Soir Foot, Thierry Henry est revenu sur ces ajouts et met en garde.

« L’équilibre, c’est le plus important. A un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d’attaque, d’aller vers l’avant. Mais il faut un équilibre. On parle de l’équipe dans laquelle j’évoluais au Barça mais les gens oublient de souligner qu’on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des champions », a confié l’ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges.