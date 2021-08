Au temps béni des Concours de forts de résistance du «Soir»

Au Musée de la photographie à Charleroi, redécouverte d’une époque, entre 1923 et 1979, où Le Soir animait les plages du littoral pour des milliers d’enfants.

Blankenberge 1961: en prélude à chaque concours, les participants défilent sur la digue accompagnés des officiels du Soir et de la rutilante camionnette publicitaire du journal. - Le Soir

Des enfants par milliers, creusant le sable comme de beaux diables, pelletant joyeusement pour réaliser un château aussi haut que possible. Puis l’attente, la marée qui monte, lentement. Les premiers écroulements, les regards inquiets, désespérés, ravis… Et enfin la remise des prix par des commissaires sérieux comme des papes. C’est tout cela que l’on retrouve dans l’exposition consacrée aux Concours de forts de résistance du journal Le Soir actuellement présentée au Musée de la photographie à Charleroi.

Depuis de nombreuses années, la Galerie du Soir, située dans l’espace d’accueil du musée, présente les travaux de jeunes photographes encore peu connus. Une exception toutefois : lors de chaque édition du Prix Photographie Ouverte, proposant déjà une importante sélection de photographes à découvrir, la Galerie se tourne vers le passé en se replongeant dans les riches archives photographiques de notre journal.