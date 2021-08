Via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, une députée bruxelloise critique vivement la politique de propreté du centre-ville.

Ce dimanche, la députée bruxelloise Aurélie Czekalski (MR) a vivement critiqué la politique de propreté du centre-ville de la capitale.

En partageant une vidéo sur Twitter montrant les escaliers du Mont des Arts salis par des déchets et des graffitis, la parlementaire libérale interpelle : « A quand des sanctions claires contre les personnes qui saccagent notre patrimoine et les biens publics ? » Et d’ajouter : « Marre du laxisme. »