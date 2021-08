Carte blanche: le doute, la science et la recherche

C’est le règne de l’effet Dunning-Kruger. Ces deux scientifiques ont démontré que moins les individus sont compétents plus ils se sentent capables de donner leur avis. En effet, une personne incompétente tend à surestimer sa compétence, et comme elle est incompétente, elle ne peut ni reconnaître la compétence de ceux qui ont effectivement cette connaissance, ni parvenir à se rendre compte de son incompétence.

A l’heure des réseaux sociaux, chacun a un avis sur tout et se permet de critiquer des scientifiques de haut niveau sans avoir la moindre formation scientifique. On y confond science et recherche, croyance et connaissance. Comme le disait Umberto Eco « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui, auparavant, ne faisaient que discuter au bar après un verre de vin, sans causer de tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel. »

Et ce comportement n’est pas l’apanage des personnes sans formation. On a vu fleurir des tribunes libres de philosophes donnant un avis qu’ils estimaient éclairé sur des questions médicales, on a vu des juristes donner leur avis sur la gestion des barrages en Wallonie, on a même vu des universitaires, devenus « chroniqueurs », invités périodiquement sur les plateaux télés pour donner leur avis sur tous les sujets d’actualité, passant allègrement du conflit israélo-palestinien à la gestion de la pandémie, du passeport sanitaire à la fiabilité des tests PCR, et du réchauffement climatique à la protéine Spike.

Il y a aussi un aspect militant pour certains sujets tels que la 5G, la suppression ou non du nucléaire, les voitures électriques ou le réchauffement climatique. Chacun donne son avis mais qui a la compétence nécessaire, qui a pris le temps de lire les rapports du Giec, qui comprend ce qu’est la 5G ? Et donc le militant parle parfois sans savoir, sans vouloir savoir, et en considérant que tout discours contraire est nécessairement faux, nihiliste et donc inaudible et critiquable par principe. C’est le règne du point Godwin, théorie selon laquelle lorsqu’on traite son contradicteur de fasciste, la discussion s’arrête.

Un désir de vérité immédiate

Il est vrai que des scientifiques ont parfois des discours contradictoires lorsqu’ils évoquent des recherches en cours. L’urgence, et notamment la pandémie pour laquelle chacun voudrait une solution immédiate, ne laisse plus le temps nécessaire à la recherche, font que des études scientifiques paraissent parfois sans avoir fait l’objet de peer review (vérification par les pairs avant publication, ce qui est normalement la règle en matière de publication scientifique). Parfois les articles sont retirés par la suite lorsque les résultats s’avèrent peu fiables. Il est normal que la recherche soit hésitante, elle l’a toujours été. Et malheureusement les utilisateurs de Facebook, Twitter et Linkedin, ont cru que ces incertitudes, ces controverses, ces contradictions entre scientifiques leur donnaient le droit de donner leur avis, de choisir leur camp. Ce n’est que lorsque la recherche a été validée par le secteur concerné et considérée comme un acquis scientifique que les controverses s’arrêtent. Mais la pandémie crée l’urgence, chacun veut une solution, la vérité immédiatement alors que les recherches sont toujours en cours.

Science n’est pas croyance

Il y a une grande confusion aujourd’hui entre la science et la recherche, et au sujet de la notion du doute.

La science est l’addition de ce que l’on connaît, de ce que l’on a démontré, de ce que l’on ne remet plus en question car c’est le résultat de démonstrations, de preuves scientifiques. Aujourd’hui, même si certains « platistes » le mettent encore en doute, on sait depuis des centaines d’années que la terre est ronde et les voyages spatiaux l’ont montré à tout un chacun. Il est néanmoins vrai que certains acquis de la science ont pu être remis en cause postérieurement grâce à la recherche. Pensons aux recherches d’Einstein, à la mécanique quantique, qui ont remis en cause des connaissances qui semblaient acquises.

Mais la science ne répond pas à toutes les questions, il reste des secteurs entiers de l’univers, de la connaissance du cerveau, du fonctionnement des virus pour lesquels la recherche est en cours. Et la recherche scientifique est nécessairement basée sur le doute, le questionnement, les hypothèses, les expériences, les incertitudes.

Comme le dit Etienne Klein, philosophe des sciences, « J’ai été perturbé par la mise en scène de la science et de la recherche scientifique dans certains médias. Une opportunité quasi historique nous était, là, donnée d’expliquer au grand public, en temps réel, jour après jour, la méthodologie scientifique : ses tâtonnements, ses avancées, ses multiples biais, ses succès, mais aussi en quoi consistent un effet placebo, un bon usage des statistiques, la différence entre une corrélation et une relation de cause à effet… Au lieu de la saisir, certains ont préféré mettre en scène une interminable foire d’empoigne entre ego, ayant souvent atteint une certaine surdimension. Je crains qu’une partie du public se soit ainsi laissé abuser, et considère désormais que la science est une simple affaire d’opinions qui s’affrontent sans jamais converger. »

Aujourd’hui, le doute est souvent associé à la science, alors que c’est la recherche qui est le domaine du doute. On ne doute pas que la terre soit ronde, ni que la terre tourne autour du soleil, car c’est le domaine de la science, de ce qui est démontré. La science n’est pas une religion, on ne croit pas en la science, elle est démontrée, contrairement à l’existence de Dieu. Il est donc important de rappeler que la science existe et que ce n’est ni une religion, ni une croyance. C’est un ensemble de connaissance que la recherche scientifique a démontré à ce jour et pour lesquelles il y a un consensus de la communauté scientifique. Et le doute n’est pas de mise pour la science.

Lire aussi La science a donné, merci de chercher un autre bouc émissaire

La recherche, royaume du doute méthodique

Par contre, il y a la recherche, réalisée par des scientifiques, qui dans leurs labos tentent de répondre à des questions complexes. Et donc, comme la recherche est faite de questionnements de tâtonnements, de succès et d’échecs, la recherche est le royaume du doute méthodique, des contradictions, des essais et erreurs. Les chercheurs savent ce qui est démontré et ce qui ne l’est pas encore. Mais les médias n’aiment pas la modestie des chercheurs qui disent qu’ils ne savent pas.

Aujourd’hui la confusion règne, on confond science et recherche, tout discours divergent est systématiquement associé au complotisme, chaque contradicteur est traité de fasciste ou de complotiste de façon à couper court à toute discussion. Un professeur d’université, invité sur tous les plateaux télé, pour donner son avis sur tous les sujets du jour, a récemment twitté « En Belgique je suis le chouchou des fachos » ce qui, grâce à cet usage global du point Godwin lui permet de classer tous ses contradicteurs dans cette catégorie et donc d’éviter tout dialogue et remise en question.

Laisser le temps nécessaire…

Il est donc important de rappeler que la science est la base, acceptée par les scientifiques et que la recherche, comme son nom l’indique est le lieu des expériences, du doute, du questionnement, des contradictions, des controverses. Et lorsque la recherche aura donné lieu à un consensus, un nouvel élément de la science aura été créé.

Si Boileau disait « du choc des idées jaillit la lumière », j’ajouterais « du choc des idées des scientifiques, jaillit la lumière ».

Laissons donc aux scientifiques le soin de chercher, de nous informer, laissons-leur le temps nécessaire à trouver des solutions et remercions-les des efforts qu’ils font pour améliorer notre santé, nos modes de vie et notre connaissance du monde et rappelons-nous la phrase attribuée à Socrate par Platon : « ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. »