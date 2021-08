Kylian Mbappé compterait demander son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid

En fin de contrat en juin 2022 et sifflé par ses propres supporters samedi, Kylian Mbappé se trouve dans une position délicate au Paris Saint-Germain. Lors de la présentation de Lionel Messi, le président du club Nasser Al-Khelaïfi avait envoyé un message fort à son joueur. « Kylian Mbappé est Parisien. Il est un joueur du PSG. […] Il a dit publiquement qu’il voulait une équipe compétitive et c’est maintenant c’est le cas. Je pense qu’il n’a plus d’excuses pour faire quelque chose d’autre (que rester). » Mais du côté de l’attaquant français, l’envie ne semble plus être la même. Rien ne filtre concernant une potentielle prolongation parisienne, et c’est même plutôt des rumeurs de départ qui font le plus de bruit ces derniers jours.