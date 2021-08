Largement commentée depuis son officialisation samedi, l’arrivée de Radja Nainggolan, 33 ans, a été encore à l’ordre du jour lundi. Après seize années passées en Italie, l’ancien Diable rouge est de retour en Belgique, chez lui à Anvers, même si c’est dans le club du Bosuil et non au Germinal Beerschot qui l’a formé et dont il est l’ambassadeur.