La liberté, de René Char à Frantz Fanon

Avec « Liberté, j’aurai habité ton rêve jusqu’au dernier soir », Felwine Sarr et Dorcy Rugamba proposent un spectacle inclassable entre théâtre, concert et débat philosophique.

En ouverture de l’édition 2021 de l’Intime Festival, pas de lecture de textes mais un spectacle total créé au récent festival d’Avignon. Changement de cap ? Pas vraiment car ici aussi, c’est la littérature qui est au centre du propos. Sur un podium jonché de feuilles blanches, une animatrice radio reçoit l’écrivain Djidjack, auteur d’un ouvrage intitulé Richmond Road , dans lequel il relate la rencontre qu’il a vue en rêve entre René Char et Frantz Fanon. L’un, poète, a combattu dans la Résistance contre les nazis et son expérience donnera naissance à l’une de ses œuvres les plus célèbres : Les feuillets d’Hypnos