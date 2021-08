Elisa Shua Dusapin, autrice: «C’est un cadeau de voir ce qui interpelle»

Entretien

Elisa Shua Dusapin a 28 ans, est née d’un père français et d’une mère sud-coréenne, vit en Suisse romande, a la double nationalité française et suisse et a écrit trois romans remarqués : Hiver à Sokcho en 2016, Les billes du Pachinko en 2018 et Vladivostok Circus en 2020. Son entretien en public, à Namur, sera orné de la lecture d’extraits de ce dernier roman, lu par Eline Schumacher.

Vous avez l’habitude des entretiens publics ?