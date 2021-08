Afghanistan: des avions militaires belges envoyés à Kaboul

Le gouvernement a donné son feu vert pour le déploiement de trois avions de transport de la Défense en Afghanistan. Le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo l’a confirmé à Belga. Il s’agit d’une mission d’évacuation.

Il s’agit plus précisément d’un avion de transport A400 M et de deux C-130. Plus de détails sur l’opération suivront ultérieurement dans un communiqué de presse de la Défense, dit-on dans les milieux gouvernementaux. La décision a été prise lundi en kern, sur proposition du Premier ministre.