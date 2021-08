Décès de Nathalie Maillet: le circuit de Spa-Francorchamps veut poursuivre les activités avec l’équipe en place

Le CA a réitéré ses plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux proches de Nathalie Maillet, CEO, et d’Ann-Lawrence Durviaux, avocate namuroise et professeur à l’université de Liège, décédées dimanche.

Après la disparition tragique dimanche de Nathalie Maillet, la directrice générale du circuit de Spa-Francorchamps, le conseil d’administration de l’anneau ardennais s’est réuni lundi matin. Il a accordé tout son soutien aux équipes en place pour la poursuite des activités et projets du circuit, peut-on lire dans un communiqué de presse. Le CA a réitéré ses plus sincères condoléances aux membres de la famille et aux proches de Nathalie Maillet, CEO, et d’Ann-Lawrence Durviaux, avocate namuroise et professeur à l’université de Liège, décédées dimanche.