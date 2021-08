Remco Evenepoel: «Parfois, j’ai l’impression que ce que je fais ne sera jamais assez bien»

Remco Evenepoel a brillé la semaine dernière en remportant le Tour du Danemark. Une victoire qui fait énormément de bien au coureur belge, lui qui a vécu des Jeux olympiques compliqués avec une 9e place finale au contre-la-montre.

« Est-ce que j’avais besoin de cette victoire au Danemark ? Peut-être », a confié Evenepoel dans un long entretien à Sporza. « Après les Jeux olympiques, j’avais des doutes, car je m’étais très bien entraîné. Pourtant, cela n’a pas fonctionné. J’ai commencé à me demander si ce n’était pas une année de transition finalement où il ne fallait pas se fixer d’objectifs. J’ai dû attendre longuement avant de gagner à nouveau une étape en ligne, et de la manière que je préfère en plus : en attaquant seul, de loin. Cela va me motiver pour la période à venir. »