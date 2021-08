Seraing: Mouandilmadji veut réagir, la direction se renforcer

Seraing a bénéficié des opportunités pour remporter la victoire face à Ostende. Celui qui en parle le mieux est sans doute celui qui s’est loupé le plus souvent devant le but de Guillaume Hubert. « C’est une défaite impardonnable à ce niveau », lance Marius Mouandilmadji. « Je suis déçu de ma performance, car j’ai bénéficié des occasions pour marquer. Je ne suis pas parvenu à concrétiser et à ce niveau, cela se paie cash. C’est d’autant plus regrettable que nous n’avons pas été dégueulasses. Nous avons même dominé. »