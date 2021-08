Les métiers dans l’ombre des politiques (2/4): Valentine Delwart, au MR, c’est elle qui gère les âmes

Le MR, ce sont 24.000 membres, 2.000 élus locaux, une septantaine de députés, une petite dizaine de ministres, un président. Qui doivent interagir en un mouvement le plus cohérent possible. Alors au-delà des positions de fond à définir (sous l’égide du chef de cabinet), de la communication à organiser (avec le dircom), de la gestion financière et administrative à maîtriser (sous la responsabilité du secrétaire administratif), il faut gérer les gens. Et ça, c’est le boulot de Valentine Delwart, secrétaire générale du mouvement réformateur.

N’allez cependant pas croire qu’elle ne s’occupe pas du fond ni de la forme. En fait, elle est associée tant à l’élaboration des positions du parti qu’à la manière de les porter vers l’extérieur, mais ce n’est pas sa responsabilité première. Elle, elle doit en quelque sorte gérer les âmes bleues. S’occuper du « people management » comme elle dit. Comprenez : la stratégie en termes humains, au MR, c’est elle.