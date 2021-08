Hamza Rafia et Daouda Peeters vont offrir au Standard des profils différents

Les prêts avec option d’achat de Hamza Rafia et Daouda Peeters seront officialisés dans les prochaines heures. Le Franco-Tunisien apportera à l’entrejeu du Standard de la technique et de la créativité, le Belgo-Guinéen du répondant physique et de la puissance athlétique.

C’est ce mardi que le Standard devrait officialiser le prêt d’une saison, avec option d’achat, de Hamza Rafia. Présent à Liège depuis vendredi, l’international tunisien a satisfait à la visite médicale d’usage. Un peu moins avancé dans ses tests, qu’il a poursuivis ce lundi, Daouda Peeters l’imitera un peu plus tard, sur base lui aussi d’un prêt courant jusqu’au 30 juin 2022, pour venir étoffer d’importance le milieu de terrain liégeois. Et surtout offrir à Mbaye Leye, dans un secteur de jeu trop léger et trop peu concurrentiel, d’autres possibilités qu’offre le trio composé de Gojko Cimirot, Nicolas Raskin et Samuel Bastien, lesquels possèdent des profils un peu similaires.