Shamar Nicholson: «Pas au niveau que je souhaite»

Pour la première fois de la saison, Shamar Nicholson est revenu sur ses objectifs et le fait qu’il veut continuer à grandir avant d’envisager une autre étape.

Après une préparation quelque peu tronquée par la Gold Cup – qui l’a éloigné du Sporting durant un mois –, Shamar Nicholson a rapidement retrouvé sa place dans l’équipe. Malheureux avec un but annulé contre Saint-Trond, il a manqué de réussite contre OHL et l’Antwerp, en tombant sur de grands Rafael Romo et Jean Butez, quand le poteau ne s’en est pas mêlé. Sûr de ses forces, le Jamaïcain veut réussir à Charleroi avant d’envisager quoi que ce soit d’autre.

Comment ça se passe pour vous après une préparation particulière ?