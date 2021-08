Copieuses Rencontres à Huy

David Bowie avait tout compris. « Let all the children boogie » chantait-il dans Starman. Ce pourrait être l’hymne des Rencontres de Huy qui ont démarré ce lundi avec du boogie à revendre dans les spectacles pour enfants présentés aux programmateurs et journalistes présents. A commencer par Ballon Bandit du Théâtre Inti, merveilleux solo de Pierre-Paul Constant. Avec quelques vinyles de Bowie et un ballon jaune, le danseur met les tout-petits en orbite dans un voyage spatial qui ne manque pas d’air.