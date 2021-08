Afghanistan: Anvers renforce sa vigilance pour ne pas «importer ce conflit étranger»

La communauté afghane est la septième plus importante de la Métropole avec actuellement 8.164 Anversois ayant des racines afghanes.

La vigilance a été renforcée à Anvers à la suite de la situation en Afghanistan où les talibans ont rapidement repris le pouvoir. « La ville connaît une forte communauté afghane », a indiqué un porte-parole du bourgmestre Bart De Wever. « Notre principal souci est que ce conflit étranger ne soit pas importé à Anvers. »

De quoi justifier, selon les autorités locales, un suivi, de la part de l'administration et la police, de la situation en Afghanistan et de son impact éventuel sur la communauté locale.