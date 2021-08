Romelu Lukaku sur son retour à Chelsea: «Je suis devenu un joueur plus complet» (vidéos)

Romelu Lukaku s’est exprimé pour la première fois sur le site de Chelsea au sujet de son retour chez les Blues. « Je me sens comme un joueur plus complet », a déclaré le Diable Rouge, qui a quitté l’Inter pour 115 millions d’euros.

« Je suis vraiment heureux d’être de retour », a déclaré Lukaku, qui revient à Chelsea après sept ans. « C’est génial de revoir des visages familiers et j’ai hâte de commencer. » Les statistiques parlent évidemment en sa faveur, mais le Diable Rouge est également convaincu qu’il est bien meilleur qu’en 2014. « Par-dessus tout, je me sens comme un joueur plus complet. J’ai essayé de maîtriser toutes les différentes facettes nécessaires en tant qu’attaquant, et maintenant je veux continuer à travailler sur les détails. »