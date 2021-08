La grande distribution promet plus de bien-être pour les poulets de chair

Plus de place, plus de lumière, moins d’antibiotiques... les engagements que prennent les deux distributeurs ont de quoi adoucir la courte vie de millions de volatiles. - Belga.

C’est une double annonce retentissante sur le gros marché hyperconcurrentiel du poulet standard « à chair », c’est-à-dire destiné à finir en barquettes ou rôti à la broche. Ce lundi, Colruyt Group, numéro 1 de la grande distribution en Belgique, a été le premier à communiquer son engagement, d’ici 2026, à ne commercialiser dans ses supermarchés Meilleurs prix et ses magasins Okay que des poulets élevés en Belgique selon les normes du Better Chicken Commitment (BCC) offrant une nette amélioration du bien-être de ces volatiles avant leur abattage. Plus tard dans la journée, Delhaize a déclaré qu’il compte prendre la même voie, dans les cinq années à venir également.