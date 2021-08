Radja Nainggolan: «Je suis à 70% de ma condition»

Après Simon Mignolet, Jordan Lukaku, Steven Defour, Kevin Mirallas, Nicolas Lombaerts et Nacer Chadli, place à Radja Nainggolan. Le Ninja est le septième joueur issu de la génération dorée des Diables rouges à effectuer son retour dans le championnat belge. Si ses prédécesseurs n’ont pas forcément été tous des franches réussites, l’arrivée du milieu de terrain fait l’effet d’une bombe au pays. Plus précisément dans la Métropole anversoise, où le matricule 1 a posé un geste fort en attirant le joueur en provenance de Serie A avec un salaire mirobolant à la clé (environ 3,5 millions d’euros bruts par an). Histoire de prouver à la concurrence nationale qu’il faudra bel et bien compter sur l’Antwerp cette saison et dans le futur.