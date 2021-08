Ces jeunes qui en ont dans le ventre (3/6): Sixtine d’Ydewalle, l’engagement citoyen dans les veines

Aspirante FNRS, Sixtine travaille sur la démocratie directe communaliste au côté d’Olivier De Schutter. Cette militante dans l’âme refuse d’opposer rigueur scientifique et engagement politique. A 28 ans, elle possède déjà un parcours impressionnant.

Portrait

Place Montesquieu, Louvain-la-Neuve. Derrière la froideur des murs de la cité louvaniste, Sixtine Van Outryve d’Ydewalle – de son nom complet – nous attend tout sourire. Au deuxième étage, son bureau est à son image : haut en couleur et en revendication. Les murs sont repeints d’affiches aux slogans politiques : « Le capitalisme détruit la planète », « Contre la justice hypocrite et raciste ». Les bibliothèques remplies à craquer d’ouvrage sur le droit, la philosophie, et la démocratie directe communaliste (le sujet de sa thèse dont elle devra nous rappeler à plusieurs reprises le terme exact).