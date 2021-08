Coronavirus: Frank Vandenbroucke veut rendre obligatoire la vaccination du personnel médical

Et début août, il s’est avéré que 85 % des participants à la grande étude Corona de l’UAntwerpen sont favorables à la vaccination obligatoire du personnel soignant en Belgique.

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) va proposer de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel médical. C’est ce qu’il a indiqué ce lundi soir dans l’émission « Terzake ». « Je proposerai explicitement au gouvernement fédéral et à mes collègues des régions de rendre la vaccination obligatoire pour les personnes actives dans les soins de santé », a-t-il déclaré. « Pour les personnes travaillant dans les soins, pour les médecins dans un cabinet privé, pour les kinésithérapeutes… il devrait être la norme et donc l’obligation de se faire vacciner. Comme exemple pour les autres et pour la sécurité. »

M. Vandenbroucke ne veut pas se laisser enfermer dans un calendrier, mais dès mois de septembre, l’avis des hôpitaux et des partenaires sociaux, entre autres, sera sollicité. Dans le même temps, le travail juridique commencera.