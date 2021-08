Une mutation tactique en forme d’ouverture

Vincent Kompany n’avait pas eu besoin d’attendre d’être nommé entraîneur principal du Sporting d’Anderlecht au cœur de l’été 2020 pour dévoiler les contours de la philosophie de jeu qu’il voulait voir se développer à l’ombre de Saint-Guidon : un jeu offensif, construit depuis l’arrière, la possession du ballon et un pressing haut. Soit les grands préceptes de Pep Guardiola – dont il ne prononce plus le nom – qui fut son ultime coach en tant que joueur. Le plus marquant aussi. Sans doute la raison pour laquelle le Bruxellois de 35 ans s’est borné pendant tout un temps à vouloir imposer son style et son 4-3-3 quoi qu’il en coûte et malgré les échecs notamment dans les matchs où l’adversaire se contentait de former un bloc bas.