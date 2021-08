Une personnalité inégalée dans le paysage belge

En réalisant le rêve des supporters anderlechtois de ramener Vincent Kompany au bercail en mai 2019 le jour où Anderlecht ne se qualifiait pas pour la Coupe d’Europe après une série ininterrompue de 55 saisons, Marc Coucke a réussi à détourner l’attention. Et s’offrir une assurance-vie. Kompany, c’est l’idole absolue dans les cœurs et les esprits mauves. On ne touche pas à « Dieu » comme certains le surnomment à Neerpede. Un statut d’intouchable qui n’a pratiquement pas bougé durant l’année écoulée. Même au plus fort de la tempête la saison dernière lorsque le Sporting courrait dernière une place dans le top 4 sécurisée de haute lutte lors de la dernière journée de phase classique. À tous les étages de Neerpede, on est toujours pleinement convaincu que Vincent Kompany est promis à un grand avenir sur les bancs de touche.