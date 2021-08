Un bilan sportif satisfaisant

Si les résultats ont quelque peu tardé à se montrer à la hauteur des efforts fournis par le bourreau de travail qu’est Vincent Kompany depuis son grand retour en Belgique en mai 2019 et encore plus au cours de l’année écoulée, l’ancien défenseur de Manchester City a globalement atteint les objectifs fixés par la direction bruxelloise pour sa première saison à la tête du RSCA : une place dans le top 4 et une qualification européenne actée avant même le début des Playoffs 1 suite à la victoire du Racing Genk en Coupe de Belgique face au Standard.