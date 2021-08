Le double meurtre commis ce week-end à Gouvy était-il un « crime passionnel » ? De nombreuses voix s’élèvent pour abandonner ce vocable né en même temps que la presse de masse. Côté justice, on distingue les circonstances et la qualification des faits.

Débat

Le double meurtre de Nathalie Maillet, directrice du circuit de Francorchamps, et de son amante Ann Lawrence Durviaux, avocate et professeure namuroise, commis dans la nuit de samedi à dimanche, continuait de choquer l’opinion ce lundi. Le parquet du Luxembourg a confirmé que l’auteur des meurtres était le mari de Nathalie Maillet, Franz Dubois, un préparateur de voitures de course. Il s’est suicidé après avoir abattu les deux femmes, qu’il aurait surprises dans le lit conjugal.