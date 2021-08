Le cynisme de Joe Biden

Joe Biden pensait avoir bien mérité ses vacances à Camp David. Une campagne de vaccination anti-covid rondement menée, une reprise économique robuste, et une loi sur les infrastructures adoptée au Congrès contre vents et marées. Ne restait plus qu’à opérer un retrait en douceur des 2.500 derniers GIs d’Afghanistan au 31 août, tandis que les forces armées gouvernementales tiendraient bon la barre face aux talibans. Cette digue-là a cédé, plus tôt que prévu, forçant une Amérique moralement exsangue à évacuer ses derniers pions d’un pays qu’elle soutint à bout de bras pendant vingt années et désormais rendu à ses ennemis enturbannés. Au drame politico-militaire s’ajoute celui, indicible, du terrible retour en arrière pour les femmes afghanes, pour ces militantes de la cause féministe. A Kunduz, à Hérat, deux des grandes cités fraîchement reconquises par les anciens « étudiants en religion