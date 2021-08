Bob Dylan poursuivi pour agression sexuelle présumée sur une mineure en 1965

Bob Dylan est poursuivi devant un tribunal de New York par une femme qui affirme que le chanteur l’a agressée sexuellement il y a près de 60 ans, quand elle était âgée de 12 ans.

La plainte déposée vendredi affirme que Bob Dylan a agressé la plaignante, dont seules les initiales J.C. sont mentionnées, sur une période de six semaines entre avril et mai 1965. Le chanteur « a abusé de son statut de musicien pour fournir de l’alcool et des drogues à J.C., et pour l’agresser sexuellement à plusieurs reprises », soutient la plainte qui accuse également Bob Dylan d’avoir physiquement menacé la jeune fille. Le montant des dommages-intérêts réclamés n’y est pas précisé.

Certaines des agressions présumées auraient eu lieu dans l’appartement que Bob Dylan possède à New York, dans le célèbre Chelsea Hotel, selon la plainte.