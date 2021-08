La croissance néerlandaise plus forte que prévu

L'économie néerlandaise a à nouveau progressé au deuxième trimestre de cette année, mettant un terme à la récession qui avait marqué la fin 2020, conséquence de la deuxième vague de la crise du coronavirus. La croissance de 3,1% par rapport au premier trimestre, première estimation communiquée mardi par le Bureau central de statistique (Bureau voor de Statistiek - CBS), est en outre plus élevée qu'attendu. Ce sont surtout les ménages qui ont dépensé plus mais les entreprises et l'État ont également contribué à cette avancée.