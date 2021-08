Des cocons de bois

Les hyttes qui servent d’hébergements à l’hôtel 48º Nord sont réparties au cœur d’un grand terrain végétalisé et en pente. On n’y accède évidemment pas en voiture, mais par des chemins qui invitent à la promenade et permettent de profiter de cet environnement naturel hors du commun. Le site rassemblait déjà diverses plantations et essences d’arbres et il a encore été enrichi avec plus de 1.000 arbustes après le chantier de l’hôtel.