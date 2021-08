Zarifa Ghafari, première maire afghane: «Je sais que les talibans vont me tuer»

Zarifa Ghafari, première maire afghane, craint désormais pour sa vie. Maire de la ville de Maidan Shar, située dans la province du Warkad, Zarifa Ghafari a expliqué au quotidien iNews qu’elle n’avait pas essayé de fuir le pays.

« Je suis assise ici à attendre qu’ils viennent (les talibans). Il n’y a personne pour m’aider ou aider ma famille », a-t-elle déclaré au quotidien britannique.

« Je suis juste assise avec eux et mon mari. Et ils viendront pour des gens comme moi et me tueront. Je ne peux pas quitter ma famille. Et de toute façon, où irais-je ? », a ajouté la jeune maire de 27 ans.