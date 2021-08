Le message touchant d’Ysaline Bonaventure après son élimination à Chicago: «Tant de sacrifice, mais à quoi bon?»

Battue lundi au premier tour du tournoi de tennis WTA 125 de Chicago par l’Américaine Claire Liu, 105e mondiale, 6-3, 6-2, Ysaline Bonaventure a raconté les difficultés d’une joueuse de tennis, 128e mondiale, rencontrée sur le circuit tout au long de l’année.

La Stavelotaine avoue se poser beaucoup de questions, mais ne veut rien lâcher pour continuer de faire de sa passion son métier.

«Je me dis qu’une chance comme ça, on ne l’a qu’une fois dans sa vie. C’est certain que je ne suis pas ou je voudrais être aujourd’hui, je ne joue pas mon meilleur tennis depuis un moment, je ne me sens pas au top sur le terrain, mais j’ai clairement envie d’essayer de revenir là où j’étais il y a un an. Et si je n’y arrive pas ? Au moins j’aurai tout fait pour. Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Au boulot!», a écrit Ysaline Bonaventure sur les réseaux sociaux mardi.