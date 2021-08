Carte blanche: épidémie, passe sanitaire et vaccination, comme une impression de déjà-vu

Retour et réflexions sur une jurisprudence oubliée de 1963, plus contemporaine que jamais.

Août 2021, l’état de la crise pandémique due au covid commence enfin à s’estomper et s’atténue. Les bars ont rouvert, les voyages sont autorisés, les magasins et musées débordent de monde, et certains festivals peuvent accueillir jusqu’à 36.000 personnes par jour, et sans masques et distanciation sociale, s’il vous plaît. « Ces petits faits étaient de grands signes » commenterait Albert Camus, en parlant toutefois d’une autre épidémie, bien plus ancienne. (1) Après tant de morts, tant de mois confinés, tant d’interdictions et de restrictions, comment une telle liberté est-elle possible, alors que certains d’entre nous avaient même presque oublié ce qu’était le plaisir d’aller au cinéma, de voyager ou simplement de profiter sereinement d’un bon repas de famille le dimanche ? Vous l’avez certainement deviné, toute la liberté dont je parle n’a pour raison et origine qu’une campagne de vaccination menée tambour battant par nos autorités publiques, une émancipation et un affranchissement du coronavirus portant fièrement les logos des firmes Pfizer et Moderna, les nouveaux pères fondateurs de la liberté européenne.

Cependant, la vaccination n’est pas une mince affaire et on ne peut affirmer que tous les citoyens se rendent avec joie et impatience dans les bras du personnel soignant (qui se souvient d’ailleurs des applaudissements si nourris qu’on leur consacrait au printemps dernier… ?) dans le but de se faire vacciner immédiatement après avoir reçu leur convocation. Si les Belges sont bons élèves (2), certains de nos voisins sont quelque peu à la traîne, comme les Français qui peinent seulement à atteindre les 50 % de citoyens entièrement vaccinés. De plus, nul n’a pu ignorer l’instauration d’un passe sanitaire particulièrement controversé par le président français Emmanuel Macron dans la plupart des établissements accessibles au public (3).

Quelle compatibilité avec les droits fondamentaux ? S’il est presque certain qu’un tel passe ne devrait être imposé en Belgique au vu des derniers chiffres épidémiologiques et des déclarations récentes du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (4), une première question se pose en matière de comptabilité d’un tel instrument administratif avec les droits et libertés fondamentales de notre société. Le Conseil constitutionnel français s’est prononcé sur ce passe sanitaire à la demande du Premier ministre et en a conclu que même si ces mesures sanitaires drastiques imposées par le législateur (l’Assemblée nationale) étaient susceptibles de porter atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, l’objectif visé par le passe sanitaire était essentiellement de limiter la propagation du coronavirus, et donc d’assurer la protection de la population et la santé publique, était de valeur constitutionnelle et ne devait pas être censuré (5). Sur le plan juridique, la vaccination, même rendue quasi obligatoire via un passe sanitaire, ne peut être contestée en France et il est indéniable que les arguments invoqués par nos voisins doivent également être admis en Belgique. Lire aussi Cinémas, hôpitaux, transports: le pass sanitaire fait son entrée dans la vie quotidienne des Français Un léger doute Quant au point médical, la vaccination ne comporte presque aucun risque. Presque ? C’est en effet ce qu’affirme l’Organisation Mondiale de la Santé (6), et il est absolument indéniable que les vaccins ont prouvé tout au long de l’histoire leur efficacité et il serait absurde de remettre en cause de tels processus qui ont sauvé et qui sauvent encore aujourd’hui des millions de vies. Pourtant, un léger doute subsiste. Environ un cas d’effets secondaires graves et indésirables sur un million de vaccins serait détecté. Ce n’est pas beaucoup, mais ce n’est pas rien, et personne ne souhaite être ce cas particulièrement malchanceux. Alors se pose une autre question cruciale, l’Etat peut-il nous inciter ou nous obliger à nous injecter une substance comme un vaccin alors que celle-ci comporte des risques, mêmes infimes, au nom de la santé publique et de la collectivité ?

Un précédent en 1963 Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la question n’est pas nouvelle, et la Cour de cassation belge a eu à se prononcer sur une situation similaire en 1963 par un arrêt oublié mais extrêmement pertinent (7). Les faits étaient simples, en application de la loi sanitaire de 1945 (8), le gouvernement fédéral avait imposé une vaccination obligatoire contre la variole en 1946 (9) à tous les enfants du pays afin de préserver de cette maladie grave, voire mortelle. Ce vaccin était efficace à 99,99 % et malheureusement, une petite fille a été atteinte d’effets secondaires très sévères et irréversibles dont une paralysie quasi-générale de l’enfant. Les parents de celle-ci ont donc attaqué l’Etat en justice afin d’obtenir sa condamnation pour faute par négligence et défaut de prudence, du fait que la vaccination était obligatoire. Malgré une décision de la cour d’appel de Liège donnant raison aux parents, la Cour de cassation a préféré se ranger du côté de l’Etat et censurer ainsi l’arrêt attaqué. Elle a d’ailleurs estimé, à tort ou à raison, que « la circonstance que la mesure ordonnée peut, dans quelques cas qui ne sauraient être décelés avant la vaccination, entraîner des conséquences gravement dommageables n’oblige pas nécessairement le gouvernement à s’abstenir d’imposer cette mesure, si l’intérêt général demande qu’elle soit prescrite ». Primauté de l’intérêt général C’est cet intérêt général, si cher et précieux au sein d’une démocratie, considéré comme étant la colonne vertébrale de tout le système politique qui est le nôtre, qui permet à la collectivité de triompher sur l’individualisme. Pour reprendre l’essentiel des termes employés par notre cour suprême, le gouvernement avait, et a toujours, le droit de recommander, d’inciter, voire d’imposer une vaccination si l’intérêt général, le bien commun et la survie de la collectivité le réclament. Le risque zéro n’existe pas et il revient à nos dirigeants de prendre certaines décisions majeures en temps de crise, et la barre n’est pas facile à tenir lorsqu’on navigue au cœur d’une tempête causée par le Coronavirus, mais cela vaut toujours mieux que de se laisser dériver aux grés d’une épidémie dangereuse et capricieuse, au prétexte que le vaccin comporte un risque infinitésimal. Un combat à mener avec nuance La problématique soulevée par la vaccination, obligatoire ou non, fût-elle risquée, est en réalité le combat que doit mener avec équilibre et nuance toute démocratie. Les libertés individuelles et fondamentales sont en règle inviolables, et l’instauration en France d’un passe sanitaire ou de mécanismes similaires ailleurs en Europe pose de nombreuses questions, tant juridiques que médicales, et il est légitime de se demander si les droits violés et risques pris en valent réellement la peine et s’il n’existe aucune autre alternative. Toutefois, la valeur de l’individualisme se mesure à la relation qu’il entretient avec la collectivité, dont la volonté s’exprime par l’intérêt général et il est du devoir de nos autorités publiques de mettre tous les intérêts présents en balance et d’assurer la sécurité de la population et la santé publique, même au prix d’un sacrifice partiel de libertés fondamentales et d’une prise de risque médicale mineure. Lire aussi Coronavirus: Frank Vandenbroucke veut rendre obligatoire la vaccination du personnel médical Les décisions du Conseil constitutionnel français et de la Cour de cassation belge, rendus à deux époques très différentes mais partageant la caractéristique de connaître une grave épidémie se rejoignent et poursuivent le même but, laisser à nos dirigeants élus toute la liberté d’action et la manœuvre nécessaire pour lutter contre de tels drames sociaux et humains. Face à une situation aussi grave et exceptionnelle, l’auteur cité en début de cet article aurait probablement répondu qu’« il fallait simplement prendre des mesures encore plus exceptionnelles ». (1) Albert Camus, La Peste, p. 314, Folio. (2) 66 % de citoyens entièrement vaccinés en date du 11 août 2021, selon Coronavirus (COVID-19) Vaccinations – Statistics and Research – Our World in Data. (3) Info Coronavirus Covid-19 – « Pass sanitaire ». (4) Vers un pass sanitaire comme en France ? Frank Vandenbroucke répond. (5) Décision nº 2021-824 DC du 5 août 2021 | Conseil constitutionnel. (6) Vaccins et vaccination : qu’est-ce que la vaccination ? (7) Cass. 26 avril 1963. (8) Loi du 1er septembre 1945. (9) Arrêté du Régent du 6 février 1946 rendant obligatoire la vaccination antivariolique. (10) Albert Camus, La Peste, Folio.