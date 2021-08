Le baptême de l’art: l’été en fanfare avec Disney

D’habitude, c’est-à-dire quand il joue pour les « grands », le Nerds Brass Band enchaîne les reprises d’énormes tubes de stars pop, rock ou RnB, de Britney Spears à Pharrell Williams, en passant par la bande originale de Rocky et de nombreux autres standards des années 90. D’habitude.

Mais quand ces quatre musiciens nerds (nerds : « jeunes adultes à tendance asociale et démesurément portés sur l’intellect ») s’attaquent au jeune public, ça dépote. Leur mini-fanfare (ou Pocket Brass Band) s’installe fin août sur la scène du théâtre Marni, à Ixelles. Ils ont le look qu’il faut : lunettes, baskets, bretelles et chemises à carreaux (c’est bien connu, le nerd ne sait pas s’habiller, ou plutôt ne veut pas perdre de temps pour de telles futilités). Et le talent qu’il faut pour construire un show musical décalé au 4e degré.