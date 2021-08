Carte blanche sur l’aide humanitaire: le blues de la cinquantaine…

Le Sans-frontiérisme aura eu 50 ans en 2021. La journée dédiée à celles et ceux qui s’impliquent dans l’action humanitaire traduit un paradoxe. Le 19 août commémore en effet l’attentat du même jour en 2003 à Bagdad qui ravagea les bâtiments des Nations unies et tua de nombreux membres du personnel.

Pour les ONG internationales, organisations issues des sociétés civiles, tout avait commencé au Nigeria, déjà parcouru à la fin des années 60 par une guerre civile. La violence y règne toujours. Elle a changé de lieu et de mobile, se déplaçant du Biafra vers le Borno. Quittant les rivalités entre Haoussa et Ibo pour connaître les massacres perpétrés au nom du Prophète dans une province où règnent extrême pauvreté et crise environnementale.