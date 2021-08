«Ice road»: Liam Neeson à la remorque

A la suite d’une explosion survenue dans une mine de diamant du Manitoba, quelques ouvriers se retrouvent coincés dans les profondeurs. Pour les sortir de là, il faut amener sur place du matériel, par les seuls moyens utilisables : les camions. Ce à quoi s’engagent notamment Mike McCann et son frère. Un convoi de trois véhicules se lance donc sur une rivière gelée (la « ice road » du titre), laquelle rivière, épaisseur de glace aidant, sert de route en hiver (une pratique qui existe en vrai). Sauf qu’on est déjà tard dans la saison et que cette route vient d’être fermée. Les « trucks » lourdement chargés s’y élancent pourtant. Une menace bien plus sournoise que le thermomètre pèse cependant sur l’expédition…