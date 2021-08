«Aya and the Witch»: ma petite sorcière bien-aimée

Réalisé par Gorô Miyazaki, fils de Hayao Miyazaki, et produit par le studio Ghibli, Aya and the Witch conte l’histoire d’Aya, une petite fille malicieuse, espiègle et rusée qui mène tout le monde autour d’elle par le bout du nez. Âgée de 10 ans, elle vit depuis toujours ou presque dans un orphelinat douillet et n’a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya – qui ignore que sa mère possédait des pouvoirs magiques – se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ?