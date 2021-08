«Les fantasmes»: le plaisir sous toutes ses formes

Un film choral léger, librement inspiré de « The Little Death », un film à sketchs australien sur les fantasmes sexuels.

Troisième réalisation des frères Foenkinos, après La Délicatesse (2011) et Jalouse (2017), Les fantasmes est un film choral léger, librement inspiré de The Little Death, un film à sketchs australien sur les fantasmes sexuels. « Nous avons été cueillis par le concept et le sujet, expliquent les frères Foenkinos. Immédiatement, nous y avons vu de nombreuses possibilités narratives avec un fort potentiel de comédie. Et cela nous permettait d’oser franchir encore quelques frontières, voire quelques tabous. »