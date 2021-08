«Nous pleurons la perte d’un enfant»: un hommage public à Gerd Müller dans sa ville natale

Un hommage public sera rendu au légendaire buteur allemand dans sa ville natale de Nördlingen vendredi. L’ancienne star de la Mannschäft et du Bayern Munich est décédée le week-end dernier à l’âge de 75 ans.

« Nous pleurons la perte d’un enfant et d’un ambassadeur de notre ville », a résumé mardi le bourgmestre de la localité David Wittner.

L’événement aura une capacité limitée en raison de la situation sanitaire, mais des citoyens seront invités à se mêler aux personnalités.

Le « Bombardier » avait quitté le club amateur de sa ville pour le Bayern à l’âge de 18 ans, en 1964. Il est ensuite devenu l’un des plus grands buteurs de l’histoire, remportant trois Coupes d’Europe et quatre championnats avec les Bavarois, ainsi qu’une Coupe du Monde et un Euro avec la sélection ouest-allemande.