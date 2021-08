«La proie d’une ombre»: madame et son fantôme

On s’y laisse prendre, même si le scénario manque parfois d’un brin de clarté.

Après la mort inattendue de son mari architecte, Beth (Rebecca Hall) se retrouve seule dans la maison qu’il avait construite en bord de lac pour son couple. La jeune femme commence rapidement à faire des cauchemars. Pire : elle est persuadée d’une… présence. Traces de pas sur le ponton, chaîne stéréo qui s’allume toute seule, voix : tout l’incite à croire qu’il y a quelqu’un. Déterminée à trouver une explication, et en même temps à éclaircir le suicide de son mari, elle entreprend de fouiller ses affaires. « On a tous des secrets, lui assure sa meilleure copine, ne rumine pas ça ! » Mais Beth s’entête, et ce qu’elle découvre, plans étranges, photo d’une inconnue dans son GSM, ouvrages ésotériques, pourrait la faire sombrer.