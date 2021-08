Jérôme Commandeur à propos de «Attention au départ!»: «Respire un bon coup, c’est pas grave»

Avant de reprendre son one man show en 2022 et de présenter son propre film, « Irréductible », Jérôme Commandeur est à l’affiche d’une comédie familiale avec André Dussollier.

entretien

Toujours en douceur (comme le nom de son one man show) même pendant le confinement. Jérôme Commandeur a préféré reporter son spectacle au printemps 2022 et en a profité pour réaliser son propre film, Irréductible, avec une équipe testée et masquée. Au milieu de tout cela, il a joué dans le premier film de Benjamin Euvrard, Attention au départ ! Son plaisir : sa rencontre avec André Dussollier, le papy fantasque de cette comédie. On le retrouve également dans le fabuleux casting de Astérix et Obélix : l’empire du milieu, de Guillaume Canet, dans le rôle de Abraracourcix.

Avant d’aborder « Attention au départ ! », un mot de votre propre film ?