«Playlist»: des filles qui regardent les garçons

entretien

Illustratrice et autrice de bandes dessinées, inspirée par la féminité et passée maîtresse dans l’art de mélanger légèreté et mélancolie, Nine Antico coiffe cette fois pour de bon les casquettes de scénariste et réalisatrice. Avec Playlist , l’artiste française brosse un portrait plein de vie d’une jeune femme en quête du grand amour. Petites joies et gros déboires rythment ses journées, narrées par Bertrand Belin et toujours accompagnées en musique. Notamment par ce sublime morceau de Daniel Johnston qu’est « True love will find you in the end ».