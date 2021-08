«Supernova»: le premier jour de la fin de leur vie

Deux acteurs parfaits, des thèmes universels comme l’amour et la mort : il n’en a (presque) pas fallu plus à Harry Macqueen pour réaliser, avec « Supernova », un film particulièrement touchant.

« Quand j’ai commencé à écrire ce film, raconte Harry Macqueen, je me disais qu’il nous fallait trouver deux acteurs qui se connaissaient déjà. Nous avons eu de la chance : Colin et Stanley sont de grands amis depuis une vingtaine d’années ! » - DR

entretien

Le temps à passer ensemble qu’il reste pour Sam et Tusker est compté. Tusker est atteint de démence précoce. Le couple entreprend alors une sorte de dernier voyage, auprès de ceux qui ont compté pour lui, dans la famille, sur les lieux des jeunes années. Juste pour être ensemble une dernière fois, jusqu’au bout… Ainsi débute Supernova, le deuxième long-métrage du réalisateur, auteur et acteur britannique Harry Macqueen. A bord du vieux camping-car qui sillonne la campagne anglaise et la Lake District : Stanley Tucci (Tusker) et Colin Firth (Sam).