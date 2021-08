Joe Biden, sans remords ni regrets sur l’Afghanistan

Sans remords ni regrets, Joe Biden est sorti précipitamment de sa retraite boisée de Camp David, dans le Maryland, lundi, pour tenter d’expliquer le fiasco afghan. « A moi et moi seul les responsabilités » de ce retrait humiliant, a assuré le président démocrate, reprisant l’adage d’un de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, Harry Truman, qui en exhibait la mention sur son bureau présidentiel, en pleine guerre de Corée : « The buck stops here » (la responsabilité commence ici). Cette apparente résolution s’est rapidement délitée, cependant, à mesure que Biden, l’œil noir et la mâchoire crispée, égrenait les responsabilités, les vraies, celles qui, selon lui, ont précipité la chute de Kaboul : l’armée afghane, incapable de se battre pour défendre son propre pays, le président afghan Ashraf Ghani qui, en juin dernier, assurait encore à son homologue américain que les soldats afghans « se battraient » et qui ont tout simplement « abandonné » devant la poussée des insurgés.